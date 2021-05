Premier contrat LNH pour Elliot Desnoyers

Les Flyers de Philadelphie ont accordé mercredi un contrat d’entrée à l’attaquant Elliot Desnoyers.

Les informations précises concernant l’entente n’ont pas été divulguées. Cependant, celle-ci sera en vigueur dès la saison prochaine.

Natif de Saint-Hyacinthe, Desnoyers a été un choix de cinquième tour – le 135e au total – de l’organisation au repêchage de 2020. Il a complété sa troisième campagne dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Avec les Mooseheads, il a obtenu 21 buts et 28 mentions d’aide pour 29 points en 37 rencontres.

«Elliot Desnoyers a eu une année faste à Halifax et a offert du jeu solide avec beaucoup de passion dans les deux sens de la patinoire, a affirmé par voie de communiqué le directeur général adjoint des Flyers Brent Flahr. À mesure qu’il mûrira physiquement et qu’il deviendra plus fort, son jeu continuera de se développer.»

Le joueur de 19 ans a passé ses deux premières saisons dans le circuit Courteau avec les Wildcats de Moncton, amassant 66 points en 122 sorties.