Les Pacers et les Wizards ratent une opportunité

Les Pacers de l’Indiana et les Wizards de Washington ont chacun raté une opportunité de cimenter leur place dans les miniséries pour accéder aux éliminatoires, mercredi, en se faisant respectivement vaincre par les Kings de Sacramento et les Bucks de Milwaukee.

À Indianapolis, les Pacers ont été surpris par les Kings de Sacramento au compte de 104 à 93. L’équipe locale a même tiré de l’arrière par plus d’une vingtaine de points lors des troisième et quatrième quarts.

Marvin Bagley III a été la bougie d’allumage des visiteurs, lui qui a récolté 31 points, en plus d’ajouter 12 rebonds. Delon Wright a aussi bien fait dans la victoire avec 21 points, sept rebonds, six passes décisives et autant de vols.

Dans le camp des Pacers, aucun joueur n'a été en mesure de franchir la barre des 20 points. Domantas Sabonis a été le meilleur des siens, avec un double-double de 17 points et 13 rebonds.

Dans le Wisconsin, les Wizards sont passés tout près de créer une surprise contre Giannis Antetokounmpo et les Bucks, mais ils se sont finalement inclinés 135 à 134.

Les visiteurs maintiennent tout de même leur 10e rang dans l’Association de l’Est, mais ils échappent la possibilité de monter d’une position, devant les Pacers.

Bradley Beal a connu une soirée étincelante de 42 points. Son coéquipier Russell Westbrook a réussi une performance comme seul lui est capable d’en faire régulièrement, en raison d’un triple-double de 29 points, 12 rebonds et 17 passes décisives.

Dans la victoire, le «Greek Freak» a eu une performance raisonnable de 23 points, neuf rebonds et huit passes décisives. C’est toutefois Jrue Holiday qui a terminé au sommet des pointeurs de l’équipe locale, avec 29 points.

Les Celtics rattrapent le Heat

Impliqués dans une course pour la sixième place, qui permettrait d’éviter d’avoir à prendre part au tournoi qualificatif pour accéder aux séries éliminatoires, les Celtics de Boston ont écrasé le Magic par la marque de 132 à 96, à Orlando.

Les visiteurs ont ainsi rejoint le Heat de Miami, au sixième rang de l’Association de l’Est, avec une fiche de 35-31.

Sur le parquet du Amway Center, Kemba Walker a mené les siens avec une performance de 32 points. Il a été aidé par son coéquipier Jayson Tatum, qui en a ajouté 27.

Dans le camp adverse, Dwayne Bacon et Moritz Wagner ont inscrit 20 points, tandis que Mo Bamba et R.J. Hampton ont réussi des doubles-doubles respectifs de 19 et 18 points, ainsi que 15 et 10 rebonds.