Deux autres joueurs du Rouge et Or avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont réclamé le secondeur Kean Harelimana et le receveur de passes Mathieu Robitaille, tous deux du Rouge et Or de l’Université Laval, mercredi, au lendemain du repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF).

Harelimana rejoindra son frère Brian chez les Alouettes, les deux frangins ayant précédemment vécu la rivalité Rouge et Or-Carabins. En 2019, Kean Harelimana a terminé la campagne avec 28 plaqués, dont 18 solos, en plus de réussir 1,5 sac du quart et de récupérer un échappé. Après avoir été nommé recrue de l'année dans le RSEQ en 2017, l'athlète originaire de Kigali, au Rwanda, a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la conférence québécoise et sur l'équipe d'étoiles défensive au pays en 2019. Il a aidé le Rouge et Or à soulever la coupe Vanier en 2018.

Pour sa part, Robitaille a capté 19 passes pour des gains de 223 verges et un majeur en 2019. Sa moyenne de 12,3 verges par attrapé lui a permis de terminer au neuvième rang du RSEQ dans cette catégorie. Il a été un membre des équipes ayant gagné la coupe Vanier en 2016 et en 2018.

Après l’encan annuel, chaque équipe de la LCF peut acquérir les droits de deux joueurs qui ne seront pas comptabilisés dans la formation au camp d'entraînement. Mardi, les Moineaux ont sélectionné un joueur du Rouge et Or, soit le botteur David Côté, au 45e rang.