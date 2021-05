Bouchard fait le point sur les espoirs du CH

Le Rocket de Laval n'aura pas la chance de disputer des matchs de séries éliminatoires cette saison en raison de la pandémie, mais le club-école des Canadiens de Montréal connaît une excellente campagne.

Malgré tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, les hommes de Joël Bouchard ont montré un dossier de 22-5-2, ce qui a leur a permis mardi de décrocher le premier rang de la section Canadienne.

«J'aurais aimé que les joueurs puissent vivre cette expérience (les séries), a admis l'entraîneur-chef du Rocket, mercredi, en entrevue à JiC.

«Les gars ont été extraordinaires depuis le début de l'année, ils ont eu une attitude exemplaire. Je suis donc un peu déçu pour eux, mais en même temps, de pouvoir jouer 36 matchs, ce qui est une demi-saison dans la Ligue américaine, malgré tout ce qui se passe, on va le prendre.»

Bouchard a ensuite tenu à rendre tout le crédit aux joueurs qui ont su bien gérer la situation qui n'était pas toujours évidente.

«Un moment donné, on avait 35 joueurs et là, on n'a même plus d'extras ou presque, ce n'est pas normal, mais bon, on avait un plan, on en a parlé aux joueurs, ce n'était pas toujours évident, mais les performances ont été là, a-t-il poursuivi.

«Quand les gars rentraient dans la formation, il n'y avait pas de négatif. Les gars ont vraiment bien géré ça et là ils réalisent tous que quant tu prends soin de tes affaires, les résultats viennent ensuite.»

Ce qu'il a dit sur...

Bouchard a ensuite parlé de quelques joueurs avec lesquels il a travaillé au cours des dernières années. Voici ce qu'il a dit sur eux :

Ryan Poehling et Jake Evans

«Les deux arrivaient de la NCAA, il y a une adaptation dans le style de jeu, et ça, c'est vrai pour tous les joueurs. Je pense que Jake Evans a réalisé plus rapidement quelle recette il devait appliquer pour avoir du succès chez les professionnels et il ne se pose pas de questions quand il embarque sur la glace.

«Ryan Poehling cette année a pris son erre d'aller parce qu'il a trouvé ce qui lui amenait du succès chez les professionnels. On a concocté un style de jeu avec lui, on lui a parlé, il s'est appliqué et le reste a suivi, la production offensive est arrivée. Il a pris beaucoup de place sur la glace cette année et même dans le vestiaire et sur le banc, je voyais un gars qui était plus confortable.»

Cayden Primeau

«Je l'ai toujours dit que j'aime probablement trop Cayden, et ce depuis la première journée. Je l'ai vu gros dans l'organisation. Je l'ai dit au début de l'année que je ne l'échangerais pas contre aucun gardien de but de la Ligue américaine parce que je crois en lui à court, moyen et long terme.

«J'étais content pour lui après sa performance face aux Sénateurs, j'ai trouvé qu'il avait eu l'air solide et mature. C'est un individu fort, c'est un compétiteur dans un état d'esprit très calme, qui inspire confiance. Il faut juste lui laisser le temps de continuer à s'adapter.»

Cole Caufield

«Je ne suis pas si surpris (de ses succès) parce que c'est un joueur de hockey. C'est un gars qui une passion extraordinaire pour marquer des buts. C'est un gars qui est confortable, tu ne marques pas ce nombre de buts là en étant gêné ou insécure sur la glace, donc chapeau au jeune joueur qui est capable de se démarquer.

«C'est une bonne personne, il est souriant, il aime joueur au hockey, il ne se complique pas trop la vie. Ce que j'ai aimé le plus dans les deux matchs (avec nous) c'est qu'après le premier match, je lui ai demandé quelques ajustements et le match suivant j'ai vu qu'il s'est appliqué à essayer de le faire sur la glace et ça c'est une signe que le jeune comprend ce qui se passe, qu'il est investi et impliqué. Je suis donc content pour lui et le Canadien.»

Alex Barré-Boulet

«Je suis extrêmement content pour lui. C'est un joueur de hockey, il a un très bon instinct. Ce n'est pas le plus gros, ce n'est pas le plus rapide, mais il est capable de réaliser ce qui se passe sur la glace, de trouver des solutions et de s'ajuster. Il a eu un impact direct à sa première année dans la Ligue américaine (avec le Crunch) et qui continue de progresser (avec le Lightning).

«Je m'assure de garder un oeil sur ce que nos anciens joueurs (avec l'Armada) font un peu partout, on veut que nos petits fassent bien quand il se sont donnés pour nous autres, des gars entiers qui ont acheté ce qu'on voulait développer.»