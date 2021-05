Une nouvelle acquisition pour Eye of the Tiger Management

Le promoteur de boxe Eye of the Tiger Management (EOTTM) a annoncé mardi l’octroi d’un contrat au poids lourd-léger américain Trevor McCumby, un pugiliste invaincu en 25 combats professionnels jusqu’ici.

Le nouveau protégé de l’organisation québécoise et de D&D Boxing a remporté tous ses duels, incluant 19 avant la limite prévue. Le natif de l’Illinois a aussi obtenu du succès dans les rangs amateurs en vertu de 138 victoires contre 11 défaites. Couronné champion national à six reprises, McCumby s’est aussi démarqué lors de nombreuses compétitions internationales, dont les Jeux olympiques de la jeunesse d'Azerbaijan. Trevor est l’un des rares pugilistes à s’être fait octroyer un permis de boxeur professionnel par la Commission athlétique du Nevada à l’âge de 17 ans.

«Nous sommes très fiers d'ajouter Trevor McCumby à notre arsenal. McCumby est un combattant excitant et puissant qui plaira à tous les amateurs de boxe. Il a cependant pris un moment hors du ring et nous ferons en sorte qu'il voit le plus d'action possible pour retrouver tous ces repères rapidement», explique le président d’EOTTM, Camille Estephan, par voie de communiqué.

«J'ai connu Trevor alors qu'il était adolescent. J'ai tout de suite constaté qu'il avait énormément de potentiel, alors je lui ai donné un contrat. Il faisait très bien, mais n'a pas obtenu son opportunité. Il a pris du temps pour lui hors du ring et il est maintenant très excité à l'idée de faire son retour. Je crois qu'il peut être une "star". Nous allons le garder actif dans sa route vers le titre de champion du monde», a de son côté souligné le grand patron de D&D Boxing, Cameron Dunkin.

McCumby a participé à de nombreuses cartes de boxe télévisées mettant en vedette Timothy Bradley, Juan Manuel Marquez, Vasyl Lomachenko et Andy Ruiz, entre autres. Par ailleurs, la date de son prochain duel n’a pas été déterminée.