Le CH plus près que jamais de l’objectif

Au moment d’amorcer son avant-dernière semaine du calendrier régulier, le Canadien de Montréal a 97,6 % de chances d’accéder aux séries éliminatoires.

C’est le pronostic du site spécialisé Hockey Reference en date de lundi avant-midi, quelques heures avant le match opposant le Tricolore aux Maple Leafs de Toronto. La source estime que la troupe de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme devrait terminer avec environ 61 points, ce qui lui vaudrait le quatrième rang de la section Nord et un rendez-vous avec ses rivaux de la Ville Reine au premier tour d’après-saison.

Avec six rencontres à disputer, Montréal présentait un dossier de 23-18-9 bon pour 55 points, huit de plus que les Flames de Calgary. Ceux-ci ont de très faibles probabilités, soit 1,4 %, de prolonger leur campagne. Pour leur part, les Canucks de Vancouver ont des chances estimées à 1 % de poursuivre leur parcours. Ils se sont compliqué sérieusement la tâche en échappant leurs quatre parties à Ottawa et Toronto dans les derniers jours.

Pour ce qui est de la course au premier rang, la même source ne croit pas du tout aux chances des Oilers d’Edmonton de rattraper les Leafs. La bande de Connor McDavid accuse un retard de neuf points avec sept affrontements encore à l’horaire, deux de plus que Toronto dont les probabilités de demeurer en tête sont de l’ordre de 100 %.

Luttes serrées

Ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, les Penguins de Pittsburgh détiennent une priorité de deux points sur les Capitals de Washington au premier échelon de la division Est. Leurs chances d’y rester sont de 71,3 %, contre 23,5 % pour une remontée du club d’Alexander Ovechkin vers la place de tête.

Dans l’Ouest, les Golden Knights de Vegas (78 %) devraient finir premiers devant l’Avalanche du Colorado (20,6 %). Du côté de la Centrale, une section très relevée, les Hurricanes de la Caroline (82,6 %) sont favorisés.

Enfin, à 11,4 % tous deux, l’Avalanche et les Knights sont les clubs ayant les plus fortes probabilités de gagner la coupe Stanley. Celles des Leafs sont de 10 %, alors que le Canadien obtient 1,5 % seulement.