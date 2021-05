Le Canadien devra dompter Auston Matthews

Même s’il a amélioré grandement ses probabilités de qualification en séries, le Canadien de Montréal a encore du travail à faire et avec trois matchs face aux Maple Leafs de Toronto cette semaine, il devra trouver le moyen de réduire au silence le redoutable Auston Matthews.

La mauvaise nouvelle pour le Tricolore, c’est que le numéro 34 et ses complices n’ont pas dérougi depuis leur passage au Centre Bell de mercredi, qui s’est terminé par un gain de 4 à 1 des Leafs. Ces derniers ont ensuite accueilli les Canucks de Vancouver et ont ajouté un triomphe par le même pointage le lendemain, puis un gain de 5 à 1, samedi. Avec cinq victoires d’affilée et une priorité de neuf points en tête, Toronto a pratiquement le titre de la section Nord en poche.

Et comment va Matthews? Assez bien merci, surtout qu’il a récolté trois autres buts aux dépens des Canucks pour porter à 38 son total de la campagne. L’Américain se dirige allègrement vers le trophée Maurice-Richard en vertu d’une priorité de neuf filets sur Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton. Le voir à l’œuvre est très agréable pour ses coéquipiers et son entraîneur-chef Sheldon Keefe, mais sûrement pas pour ses rivaux.

«J’apprécie le regarder et ce qu’il fait. Peu importe le nombre de rencontres que nous disputons, il a de bonnes sensations, a déclaré Keefe au réseau Sportsnet. La chimie entre lui et Mitch [Marner] est évidente. Quand il a composé avec des blessures, il a traversé une séquence difficile, mais il se sent certes mieux et vous voyez les résultats.»

Arrivé récemment dans le clan torontois, Nick Foligno est impressionné par les prouesses de Matthews et de son acolyte Marner. «J’aime leur façon de voir le jeu. Chaque fois qu’ils se retrouvent sur la glace, ils ont un plan, a dit l’ancien des Blue Jackets de Columbus. Cela montre à quel point ils sont engagés. Ils veulent faire la différence et c’est épatant. Voilà pourquoi ils mènent ce groupe.»

Galchenyuk aussi

Obtenu par les Leafs plus tôt dans la campagne, Alex Galchenyuk a eu le privilège de s’entraîner avec Matthews en Arizona durant la dernière saison morte et il a été convaincu par tout ce qu’il a vu. Et sa perception n’a pas changé.

«C’est incroyable, il est réellement un joueur d’exception. Vous voyez sa manière de lancer et de fabriquer des jeux, a-t-il rappelé. C’est également un être humain exceptionnel, un gars prenant le tout simplement. C’est plaisant d’être avec lui, il s’amuse sur la patinoire et c’est identique à l’extérieur.»

En bref

Keefe a indiqué aux médias dimanche que le gardien Jack Campbell effectuera le départ face au Canadien, lundi.

Le défenseur Justin Holl ratera la partie en raison d’un problème dont la nature n’a pas été précisée. Cependant, son instructeur ne s’attend pas à une longue absence.

De son côté, Frederik Andersen n’accompagnera pas les siens à Montréal, mais s’entraînera mercredi. Il se remet toujours d’une blessure au bas du corps.

Les Leafs recevront le Tricolore jeudi et samedi.