«Du champ gauche» : les coups de cœur de Denis Casavant

Le repêchage n’est pas une science exacte, mais il est déjà possible d’identifier certaines formations de la NFL qui ont fait des bons coups jeudi soir dernier, lors de la première ronde de l’encan 2021.

Dans l’édition du 3 mai de la baladodiffusion «Du champ gauche», l’analyste du réseau TVA Sports Denis Casavant cible trois équipes qui ont frappé un coup de circuit, en excluant les clubs qui ont sélectionné des quarts-arrière.

Falcons d’Atlanta

Avec le quatrième tour de parole de la première ronde, la formation de la Géorgie a jeté son dévolu sur l’ailier rapproché Kyle Pitts.

«Les Falcons ont pris le meilleur joueur disponible après [Trevor] Lawrence», analyse Casavant.

Atlanta se retrouve maintenant avec l’un des meilleurs groupes d’athlètes en mesure d’attraper le ballon du circuit Goodell. En plus de Pitts, le club compte sur les receveurs de passes Julio Jones, Russell Gage et Calvin Ridley, ainsi que l’ailier rapproché Hayden Hurst.

«[Le quart-arrière] Matt Ryan va s’amuser lorsqu’il sera près de la zone des buts, lui qui aura plusieurs options à sa disposition», clame Casavant.

Steelers de Pittsburgh

Soulignant qu’il y a de nombreux partisans des Steelers au Québec, Casavant croit que l’équipe de la Pennsylvanie a réussi un très bon coup en repêchant le demi offensif Najee Harris avec le 24e choix au total.

«C’est un joueur complet, qui est super intelligent. [...] C’est un porteur de ballon qui peut rester sur le terrain. De plus en plus, on voit les équipes utiliser des demis à l’attaque qui sont là en premier et en deuxième essai. Lors du troisième essai, on amène un porteur qui est meilleur en protection ou pour la passe. Najee Harris peut demeurer sur le terrain pour les trois tentatives.»

Chargers de Los Angeles

Bénéficiant déjà d’un quart-arrière prometteur en Justin Herbert, les Chargers ont fait une sélection intelligente en repêchant le bloqueur à gauche Rashawn Slater.

«Avec le 13e choix au total, on a vraiment opté pour le meilleur joueur disponible. [...] On veut protéger notre jeune quart-arrière qui a été excellent l’an dernier», dit l’expert du ballon ovale. Casavant précise aussi que les Chargers comptent déjà sur d’excellents joueurs de lignes aux postes de bloqueur à droite et au centre. L’ajout de Slater fait en sorte que l’équipe californienne se retrouve avec l’une des meilleures lignes à l’attaque de la NFL.