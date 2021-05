L'Inter remporte le titre!

L'Inter Milan, victorieux samedi sur la pelouse de Crotone, est devenu championne d'Italie de football, pour la 19e fois de son histoire, grâce au match nul dimanche entre Sassuolo et l'Atalanta Bergame (1-1) réduite à dix en début de match par l'exclusion de son gardien Gollini.

A cause de ce match nul, et alors que Luis Muriel a raté un penalty qui aurait pu lui donner la victoire à un quart d'heure de la fin, et préserver le suspense, Bergame reste 2e à 13 points de l'Inter, avec 69 points, soit autant que l'AC Milan, qui a gagné samedi contre Benevento (2-0).

Il ne reste plus que quatre matches de Serie A à disputer cette saison, donc 12 points à prendre, et le suspense est donc terminé pour ce Scudetto, le 19e de l'Inter.

Dans la lutte pour les places en Ligue des Champions, Naples s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu par Cagliari dimanche (1-1) et a désormais un point de retard sur l'Atalanta et l'AC Milan.

Dans les deux autres matches de l'après-midi, la Lazio a battu le Genoa 4-3 au terme d'un festival de buts, à l'heure de la sieste, puis la Fiorentina a fait presque aussi bien à Bologne (3-3).

L'Ajax Amsterdam décroche son 35e titre de champion

L'Ajax Amsterdam a décroché le 35e titre des Pays-Bas de son histoire après sa victoire 4 à 0 face au FC Emmen, dimanche.

Alors qu'il reste trois rencontres à disputer en Eredivisie, les hommes d'Erik Ten Hag, 79 points, dispose d'un avantage de 15 unités sur leur dauphin, le PSV Eindhoven (64) qui doit encore disputer son match de la 31e journée ce dimanche en fin d'après-midi face à Heerenveen.

L'Ajax (89 buts inscrits pour seulement 21 concédés) réalise ainsi le doublé, deux semaines après avoir dominé Vitesse Arnhem (2-1) en finale de la Coupe. Un vingtième succès dans cette compétition.

Aucun champion n'avait été désigné lors de la saison dernière, interrompue début mars par la pandémie du Covid-19, alors que l'Ajax en occupait la tête.

Cette saison, la formation néerlandaise n'avait pu s'extirper de la phase des poules de la Ligue des champions, un an et demi après avoir atteint les demi-finales de cette C1.

Vendredi, l'Ajax avait annoncé avoir prolongé le contrat de son entraîneur Erik Ten Hag jusqu'en 2023, mettant ainsi fin aux rumeurs qui envoyait le coach à succès vers Dortmund en Bundesliga et surtout vers Tottenham en Premier League.