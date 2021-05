Les partisans de Manchester United s'insurgent, un match est reporté

Une manifestation de partisans de Manchester United, qui ont envahi le stade d'Old Trafford, dimanche, a provoqué le report du match de championnat contre Liverpool, privant City d'un possible sacre avant sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Paris SG, mardi.

C'est l'une des répliques du séisme de l'éphémère Super Ligue, cette compétition privée voulue par plusieurs grands clubs dissidents, dont Manchester United, et rapidement avortée face à la mobilisation des partisans: les fans des Red Devils n'ont visiblement pas pardonné à leur direction de s'être brièvement engagée dans ce projet qui a menacé fin avril l'équilibre du football européen.

Et voilà la course au titre perturbée en Premier League: en cas de victoire de Liverpool, le champion sortant, Manchester United, 2e au classement, n'aurait mathématiquement plus pu rattraper le leader City, à 4 journées de la fin.

Mais le champagne que l'entraîneur Pep Guardiola comptait mettre au frais samedi ne sera finalement pas débouché.

Ce petit contretemps pour le voisin et rival - City pourrait être sacré samedi prochain en recevant Chelsea -, n'est qu'un « bonus » pour les partisans de United très remontés contre les propriétaires des Red Devils.

Détestée par une bonne partie du public, depuis le rachat par endettement du club en 2005, qui a plombé ses comptes de plusieurs centaines de millions d'euros à rembourser, la famille américaine des Glazer a commis une nouvelle erreur il y a deux semaines en participant au projet de Super Ligue.

Ils s'en étaient rapidement retirés avec tous les clubs anglais, présentant même des excuses dans une lettre ouverte et annonçant le départ à la fin de l'année d'Ed Woodward, le vice-président exécutif qui les représente, symbole de tous les maux pour les fans. Mais en vain.

« Vous ne pouvez pas acheter notre âme »

« Dehors, les Glazer ! », « vous pouvez acheter notre club mais vous ne pourrez pas acheter notre cœur et notre âme », pouvait-on notamment lire sur des pancartes lors d'un rassemblement organisé initialement autour du stade.

De nombreux manifestants portaient, les couleurs vert et or, symboles de la protestation anti-Glazer car elles évoquent Newton Heath, club fondé en 1878 et qui allait devenir 24 ans plus tard Manchester United.

Dans le même temps, des dizaines de partisans s'étaient massés devant l'hôtel où étaient réunis les joueurs, pour empêcher le départ des bus vers le stade.

Plusieurs dizaines d'individus ont finalement réussi à s'introduire dans le stade deux heures avant le coup d'envoi prévu à 17h30 (15h30 GMT), pour aller sur la pelouse et dans les gradins, toujours interdits aux partisans en raison de la pandémie de Covid-19.

Ils ont fini par ressortir et la police a dispersé aussi bien les manifestants autour du stade qu'en centre-ville, non sans quelques escarmouches.

« (Le) match contre Liverpool a été reporté en raison de questions de sûreté et de sécurité liées à la manifestation de ce jour », ont finalement annoncé les Red Devils vers 18h30, précisant que la rencontre serait reprogrammée après discussion avec la Premier League.

Un « avertissement » aux clubs

« Nos partisans sont passionnés et nous reconnaissons totalement le droit à la liberté d'expression et aux manifestations pacifiques. Nous regrettons cependant le contretemps causé à l'équipe et les agissements qui ont mis d'autres fans, des employés et la police en danger », a cependant reproché le club.

Dans un communiqué séparé, la Premier League a déploré « les agissements d'une minorité vus aujourd'hui (qui) n'ont aucune justification ».

Le match ne devrait pas se tenir avant la mi-mai, prochaine date libre pour Manchester United qui ira défier l'AS Rome jeudi en demi-finale retour de Ligue Europa (aller: 6-2).

Les protestataires ont, en revanche, reçu le soutien de l'ancienne gloire du club Gary Neville, consultant sur Sky Sports.

« C'est un avertissement aux propriétaires de clubs de football que les partisans n'accepteront pas ce qu'ils ont fait (...). Ils ne font pas confiance aux propriétaires des clubs et ils ne les aiment pas », a-t-il résumé.

« J'espère que les propriétaires ont vu qu'ils sont très déterminés », a-t-il conclu.