«Le Canadien, un club de séries»

Pas de doute, les Canadiens ont fait preuve de caractère ce week-end en revenant de l’arrière deux fois plutôt qu’une.

«Peut-être me feront-ils mentir, mais ils me donnent l’impression de prendre leur envol au bon moment, a mentionné l’animateur Jean-Philippe Bertrand, lors du balado La Dose. Et c’est exactement ce que tu veux à l’aube des séries.»

Rappelons que malgré une saison en dents de scie, le Tricolore n’est plus qu’à deux points des Jets de Winnipeg et du troisième rang de la section Nord.

«Je peux te dire une chose, Connor McDavid ne veut pas avoir Phillip Danault à ses trousses tout au long de la première ronde», a ajouté le journaliste Marc-André Perrault, en évoquant un potentiel duel face aux Oilers au premier tour.

«Je continue de croire que le Canadien est un club de séries et ce qu’on a vu au cours des deux derniers matchs nous le prouve. On a vu un club résilient, qui n’abandonne pas.»

