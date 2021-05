Qualifications ratées pour Lance Stroll

Affecté par la circulation et les conditions venteuses, le Québécois Lance Stroll a fait partie des cinq premiers pilotes éliminés, samedi, lors des qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Portugal.

Avec un chrono de 1 min. 19,913, Stroll s’est effectivement arrêté en Q1, tout comme Daniel Ricciardo (McLaren), Nicholas Latifi (Williams), Mick Schumacher (Haas) et Nikita Mazepin (Haas).

«Ç'a été une séance de qualification difficile et nous n’avons pas été en mesure de construire sur le niveau de performance que nous avons offert hier (vendredi), a indiqué Stroll par voie de communiqué.

«Je n’étais pas confortable dans la voiture aujourd’hui et je ne pouvais pas me fier sur elle autant. La circulation à la fin de la Q1 n’a pas aidé et m’a coûté du temps à mon deuxième tour. Nous allons chercher où nous pouvons nous améliorer et faire mieux la prochaine fois», a poursuivi le pilote d’Aston Martin.

Stroll partira donc de la 17e place lors de la course de dimanche. Son coéquipier Sebastian Vettel, qui a poursuivi jusqu’à la troisième séance de qualifications, occupera le 10e rang au départ.

Valtteri Bottas, en position de tête, et Lewis Hamilton, deuxième, composent la première ligne dominée par Mercedes.

«Lance a vraiment été affecté par la circulation en Q1 et les conditions difficiles avec le vent n’ont pas aidé, a ajouté le directeur d’Aston Martin Otmar Szafnauer. Mais il conduit extrêmement bien cette année. Il dit qu’il ira pour les points demain (dimanche) et je crois que c’est une ambition légitime malgré sa 17e place sur la grille de départ.»

L'importance du premier tour

Le Québécois compte bien se reprendre durant la course, en réussissant notamment un bon départ.

«Chaque journée difficile est décevante, a ajouté Stroll. Je crois que nous serons plus forts lors de la course. Ç'a été le cas dans les deux dernières.»

«C’est une piste où on a vu beaucoup de dépassements l’année dernière et je vais essayer de pousser fort pour gagner des places. Avec un bon premier tour et une bonne stratégie, je crois que nous pouvons aller chercher des points.»