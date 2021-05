Cole Caufield se souviendra longtemps de son premier but en carrière dans la LNH.

Immédiatement après la rencontre, le jeune attaquant des Canadiens était euphorique lorsqu'il a accordé une entrevue à Renaud Lavoie.

«Je ne peux pas décrire ce que je ressens en ce moment. C'est arrivé tellement vite. C'est une très grosse victoire pour nous. Le jeu de Jeff Petry était incroyable. Il a été très bon pendant tout le match. C'est probablement la plus belle année de ma vie. Il est arrivé tellement de choses. Plusieurs bonnes personnes ont poussé pour que j'arrive où je suis rendu et je ne pourrais pas être plus heureux en ce moment.»

Voyez l'entrevue de Caufield dans la vidéo ci-dessus.