Le moins que l'on puisse dire, c'est que Michel Bergeron est optimiste quant à l'avenir des Sénateurs d'Ottawa.

Lors de sa chronique Sans filet, l'ancien entraîneur a déclaré que la formation dirigée par D.J. Smith sera une puissance de la LNH d'ici quelques années.

«On regarde les Sénateurs. Il y a tellement d'imagination et tellement de talent dans cette équipe. Quand on regarde l'alignement, il n'y a pas de vieux pitons. On joue à l'image de Tkachuk. On les laisse jouer. C'est une équipe qu'il faudra regarder pour l'avenir.»

