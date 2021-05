À VOIR: une soirée de rêve pour Cole Caufield

Qui de mieux que Cole Caufield pour jouer les héros en prolongation lors d’un match du samedi soir au Centre Bell?

La recrue a marqué son premier but en carrière et a ainsi complété une spectaculaire remontée qui a permis aux Canadiens de vaincre leur bête noire; les Sénateurs d’Ottawa.

Ce but est d’autant plus important, parce que grâce à cette victoire, le Tricolore s’empare d’une priorité de huit points au classement sur les Flames de Calgary, en pleine course aux séries éliminatoires.

Il s’agissait du quatrième match de Caufield dans la LNH. Le petit attaquant a obtenu la confiance de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme et a été utilisé à mi-chemin en période de prolongation.

Le défenseur des Canadiens Jeff Petry s’est emparé de la rondelle en zone neutre avant de pénétrer dans le territoire des Sens sur le flanc gauche. Désorienté en zone défensive, la recrue Tim Stützle n’a pas surveillé assez étroitement Caufield, qui lui, se dirigeait vers le gardien du côté droit. Voyant qu’il était libre, Petry lui a remis le disque du revers et l’attaquant a pu rediriger la passe dans la partie supérieure.

C’est le vétéran Corey Perry qui a ramassé la rondelle du premier but de l’Américain.

Voyez le premier but de Cole Caufield dans la vidéo ci-dessus.