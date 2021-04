Connor McDavid réalise le même exploit que Wayne Gretzky!

Connor McDavid a connu un autre match complètement fou, mercredi, face aux Jets de Winnipeg!

L'attaquant vedette des Oilers d'Edmonton a récolté trois mentions d'aide dans la victoire des siens, ce qui lui a permis d'obtenir trois points dans un quatrième match de suite.

Chose encore plus impressionnante, McDavid a maintenant franchi le barre des 20 points uniquement face aux Jets cette année. De plus, en neuf matchs contre les Sénateurs, le capitaine des Oilers a également amassé plus de 20 points. McDavid est donc devenu le deuxième joueur de l'histoire de la LNH a avoir plus de 20 points face à deux équipes, et ce, en une seule saison. L'autre à l'avoir fait? Un certain Wayne Gretzky...

Voyez tous les faits saillants dans les vidéos ci-dessous.

