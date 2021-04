«Ç'a été un choc pour nous tous» - Éric Lacroix

Le 13 décembre 2020, le Québec pleurait le décès de l'ancien directeur général des Nordiques et de l’Avalanche du Colorado, Pierre Lacroix.

Son fils, Éric, a accepté de revenir sur ce triste événement lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Ça n'a pas été facile. On ne s'attendait pas à ça. C'est une personne qui était quand même en bonne santé. Ce qui est arrivé c'est qu'il a eu une attaque au coeur, le matin du 13 décembre. Il n'avait jamais eu aucun problème au coeur avant et il devait rentrer à la maison dans les jours suivants. C'est la vie, c'est ce qui est arrivé. Ç'a été un choc pour nous tous. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais là, ça fait quatre mois. On fait ce qu'on peut pour aider ma mère. Il faut s'habituer et il faut continuer de vivre pour lui.»

L'ancien joueur de l'Avalanche s'est également prononcé sur la possibilité de voir son père être admis au Temple de la renommée à titre de bâtisseur.

«Je pense que ça va arriver. C'est certain que c'est décevant qu'il ne soit pas là pour vivre ça, mais ce sera une journée extraordinaire. On espère que ça va arriver.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.