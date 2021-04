Les Olympiques s'imposent face à l’Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand a entrepris son tournoi éliminatoire avec une défaite de 6 à 3 face aux Olympiques de Gatineau, mercredi après-midi, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Les unités spéciales des Olympiques ont connu un fort match en marquant quatre fois en avantage numérique et une fois en désavantage numérique.

Antonin Verreault a donné l’impulsion aux Gatinois en inscrivant un but et deux mentions d’aide dès le premier tiers. Mathieu Bizier a également conclu la rencontre avec une récolte d’un but et de deux aides.

Du côté de l’Armada, Mathias Laferrière a obtenu un but et une aide. Les deux formations se retrouveront dès jeudi pour le deuxième match de cette série trois de cinq de huitièmes de finale.

La suite à Québec

Par ailleurs, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé que la suite des séries éliminatoires de la Coupe du Président sera présentée au Centre Vidéotron.

Toutes les formations qui obtiendront leurs billets pour les quarts de finale convergeront donc vers la ville de Québec. Cette ronde se déroulera également selon un format trois de cinq.

Les gagnants de la finale de la section des Maritimes rejoindront ensuite les trois formations demi-finalistes issues de la section québécoise.