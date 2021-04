Lemieux et Kean en action au Mexique

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a indiqué mercredi que ses boxeurs David Lemieux, Simon Kean et Erik Bazinyan seront en action le 4 juin à Cuernavaca, au Mexique.

Lemieux (42-4-0, 35 K.-O.) se mesurera au Péruvien David Zegarra (34-4-0, 21 K.-O.), un super-moyen ayant déjà affronté Bazinyan (25-0-0, 19 K.-O.). Pour sa part, celui-ci aura Scott Sigmon (35-14-1, 18 K.-O.) comme vis-à-vis. Le vétéran a croisé le fer avec certains pugilistes de renom, dont Roy Jones fils. Enfin, Kean (19-1-0, 18 K.-O.) a rendez-vous avec Donald Haynesworth (16-5-1, 14 K.-O.).

Par ailleurs, Samuel Arnold III (1-0-0) ainsi que les frères jumeaux Antonio et Angel Perez (débuts professionnels) disputeront leur premier duel sous l’égide d’EOTTM.