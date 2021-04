Canadiens: Jonathan Drouin au repos

Publié aujourd'hui à 11h09

Mis à jouraujourd'hui à 11h09

Jonathan Drouin va s’absenter pour une raison indéterminée, mais avec seulement neuf matchs à la saison, il ne rejoindra pas l'équipe avant le début des séries éliminatoires.

Après avoir passé de très mauvais moments à Calgary alors qu’il avait été malade (non relié à la COVID-19), les Canadiens ont annoncé mercredi qu’il n’allait pas être de retour au jeu pour des raisons personnelles.

Pas de commentaire

Dans ce genre de circonstances, les dirigeants de l’équipe, ainsi que son agent Allan Walsh, ne peuvent commenter le dossier. Une chose est certaine, il ne faut pas faire un lien entre ce qui est arrivé à Calgary et sa décision de se retirer de la compétition.

Ce qu’il faut d’abord souhaiter, c’est que Jonathan Drouin prenne soin de lui et qu’il prenne du mieux. Il ne faut pas non plus tirer des conclusions graves sur les raisons de sa décision de quitter la formation pendant ce qui pourrait être plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ce qu’il faut surtout faire, c’est de respecter sa décision et de lui laisser l’espace nécessaire pour s’en sortir.

Ceci a évidemment un impact sur la saison des Canadiens qui perdent un des attaquants les plus talentueux de l’équipe. Son nom a été placé sur la liste des blessés à long terme. Ceci permettra à Marc Bergevin d’avoir plus de flexibilité dans la gestion du plafond salarial.