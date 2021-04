Un changement d’air bénéfique pour d'anciens joueurs des Blue Jackets

Pierre-Luc a été au cœur d’un long roman-savon en début de saison alors qu’il évoluait sous les ordres de l’entraineur John Tortorella chez les Blue Jackets de Columbus. Toutefois, il n’y a pas qu’à Dubois qu’un changement d’air aura été profitable.

De passage à l’émission JiC mardi soir, le Québécois a avoué se plaire à Winnipeg, où il a été échangé en janvier dernier contre Patrik Laine et Jack Roslovic. Dubois est heureux de pouvoir retrouver ses proches, dont ses parents, qui vivent au Manitoba étant donné que le paternel travaille pour l’organisation des Jets.

«Depuis que j’ai 14 ans, je n’habite pas avec mes parents où dans la même ville qu’eux» a-t-il mentionné.

En 33 matchs avec les Jets, Dubois a récolté 20 points.

Le joueur de centre a aussi avoué avoir été soulagé de voir deux de ses anciens coéquipiers, Nick Foligno et David Savard, deux de ses amis qui plus est, quitter Columbus, où ces deux joueurs n’avaient plus d’avenir ou espoir de gagner un championnat.

D’ailleurs, son ancien capitaine chez les Jackets, Nick Foligno, se retrouve dans la même division que lui avec les Maple Leafs de Toronto.

Les deux joueurs ont d’ailleurs croisé le fer pour la première fois le 22 avril dernier dans un gain de 5-3 des Leafs, dans lequel Foligno a obtenu une mention d’aide.

«Il a bien joué, il a bien fait» a souligné Dubois, avant d’expliquer pourquoi il était heureux pour le vétéran. « Je suis content pour lui, Toronto a une bonne équipe, c’est une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. Il aura été une personne, un capitaine et un ami incroyable et j’ai beaucoup appris de lui et je suis content qu’il se soit retrouvé dans une équipe comme les Maple Leafs.»

Un autre ancien coéquipier et compatriote, le défenseur David Savard, a aussi changé de cap juste avant la date limite des transactions, lui qui a quitté l’Ohio en direction de la Floride dans une transaction à trois équipes. Maintenant dans l’uniforme du Lightning, le Québécois peut véritablement aspirer à gagner une Coupe Stanley, et selon Dubois, le Lightning s’est assuré des services d’un défenseur fiable qui aidera fortement l’équipe en séries et dans leur conquête d’obtenir un deuxième sacre consécutif.

«Il est heureux là-bas, il est content. Tampa a une super bonne équipe, ils ont gagné la Coupe Stanley l’an passé. David peut être un morceau très important pour eux lors des séries. C’est un joueur qui fait beaucoup de bonnes choses sur la patinoire et il est un excellent coéquipier.»

Écoutez l'entretien avec Pierre-Luc Dubois dans la vidéo ci-dessus.