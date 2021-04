Joe Veleno se rapproche du but

Le Québécois Joe Veleno a été rappelé de l’escouade de réserve par les Red Wings de Detroit, mardi, s’approchant ainsi d’un premier match dans la Ligue nationale de hockey.

Ainsi, les Wings pourraient l'utiliser dès leur rencontre prévue en soirée contre les Blue Jackets de Columbus.

Prêté aux Redhawks de Malmo, au sein de la première ligue suédoise, pour toute la saison, le Montréalais de 21 ans a totalisé 11 buts et 20 points en 46 parties avant de revenir récemment en Amérique du Nord.

Ayant suivi sa quarantaine, Veleno doit également attendre d’avoir le feu vert des médecins après avoir subi une commotion cérébrale en Suède. Cependant, il avait déclaré au TVASports.ca qu’il ne s’agissait que d’une question de jours, récemment.

Ayant obtenu le statut de «joueur exceptionnel», Veleno était devenu, en 2015-2016, le premier joueur de 15 ans à évoluer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Il a récolté 90 buts et 266 points en 230 matchs avec les Sea Dogs de Saint John et les Voltigeurs de Drummondville. Sélectionné au 30e échelon du repêchage de la LNH par les Red Wings en 2018, il a obtenu 11 filets et 23 points en 54 parties à sa première saison professionnelle dans l’uniforme des Griffins de Grand Rapids, dans la Ligue américaine.