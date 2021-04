Golf Nation: dans la bulle familliale d'une joueuse de la LPGA

Au menu du balado «Golf Nation» cette semaine, Max et Mark reviennent sur le boni de 40 millions $ offert aux joueurs de la PGA avec le plus d'impact sur les médias sociaux. Aussi, le Zurich Championship et le golf en équipe, un concept tellement cool et trop peu exploité.

Les gars reçoivent Anne-Catherine Tanguay, joueuse de la LPGA, nouvellement maman. De retour à l'action depuis quelques semaine, la Québécoise partage son expérience de maman sur la LPGA et on aborde l'épineux dossier de la différence de moyens entre le circuit des hommes et celui des femmes. Les réalités sont bien différentes!

On aborde aussi les récent succès des différents golfeurs Canadiens!