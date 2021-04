Qu’adviendra-t-il de Marc Bergevin?

Assis sur une confortable avance au début du mois d’avril, le Canadien est en train de voir ses chances de participer aux séries fondre comme neige au soleil.

Mais qu’adviendrait-il de Marc Bergevin si son club devait rater les séries pour une quatrième fois en six ans? La question a été soulevée lors du balado La Dose.

«Je mettrais un petit deux dollars qu’il serait quand même de retour l’an prochain» a répondu l’analyste Mike Bossy, évoquant notamment un lien de proximité avec le propriétaire Geoff Molson.

L’animateur Jean-Philippe Bertrand semblait quant à lui moins certain. «On est en train de se rendre compte que ce fût une erreur de faire de Carey Price et Shea Weber les deux principaux piliers du club. Et qui en est responsable?...Marc Bergevin.»

Rappelons que ce dernier en est à sa neuvième saison comme directeur général du Canadien. Il écoule actuellement l’avant dernière saison de son contrat.

Le segment complet peut être écouté dans le lecteur ci-dessous :