Toronto FC soutire un point aux Whitecaps

Un but du Toronto FC tard en deuxième demie a permis à la formation ontarienne de soutirer un verdict nul de 2 à 2 aux Whitecaps de Vancouver, samedi après-midi, au Exploria Stadium d’Orlando, en Floride.

Après avoir échappé les devants en deuxième demie, les Torontois ont profité d’une bourde d’Andy Rose dans son territoire pour égaler la marque. En tentant un dégagement, le joueur des Whitecaps a décoché un tir sur un coéquipier et Osorio s’est emparé du rebond avant de déjouer le gardien Maxime Crépeau.

Une dizaine de minutes plus tôt, Rose avait permis à la formation britanno-colombienne de prendre les devants pour la première fois dans le match en marquant de la tête sur une reprise de coup franc.

Luke Singh avait donné les devants au Toronto FC à la septième minute de jeu. Cristian Dajome a répliqué pour Vancouver à la 55e minute, sur un tir de pénalité.

Le Toronto FC récolte ainsi un premier point cette saison après avoir subi la défaite à son match inaugural contre le CF Montréal.

Le New York City FC dominant

Au Yankee Statium, le New York City FC a signé sa première victoire de la saison en dominant le FC Cincinnati par la marque de 5 à 0.

Jesus Medina a touché la cible à deux reprises pour l’équipe locale, qui a littéralement explosé en deuxième demie.

En effet, la formation new-yorkaise a secoué les cordages à quatre reprises au retour de la mi-temps. Quatre minutes ont séparé les buts de Nick Hagglund et Gudmundur Thorarinsson, inscrits aux 53e et 57e minutes. Valentin Castellanos est revenu à la charge 10 minutes plus tard tandis que Medina a marqué son deuxième du match à la 83e minute.

Le gardien Sean Johnson a repoussé les cinq tirs cadrés auxquels il a fait face. Pour leur part, les New Yorkais ont décoché 22 tirs, dont 10 cadrés, en direction du filet de Cody Cropper.

La semaine dernière, à son premier match de la saison, le New York City FC s’était incliné 2 à 1 devant D.C. United.