Les Cataractes rebondissent face à l’Océanic

Charles Beaudoin a récolté quatre points, dont deux buts, pour aider les Cataractes à signer une victoire de 7 à 1, samedi, contre l’Océanic de Rimouski, à Shawinigan. Ce faisant, l’équipe locale a créé l’égalité 1 à 1 dans cette série de premier tour.

Outre Beaudoin, Isiah Campbell s’est également illustré pour les Cataractes en marquant deux buts. Pour sa part, Marc-Antoine Pépin a obtenu un but et deux aides.

Ludovic Soucy est le seul à avoir réussi à déjouer Antoine Coulombe, qui a réalisé 26 arrêts.

À Chicoutimi, les Saguenéens ont pris les devants 2 à 0 dans leur série face au Phoenix de Sherbrooke en s’imposant 6 à 3 samedi.

Dawson Mercer a mené les Saguenéens en enregistrant un but et deux aides. Le défenseur Artemi Kniazev et l'attaquant Pierrick Dubé ont chacun récolté deux points pour l'équipe locale.

Le Phoenix fera donc face à l’élimination lors du prochain affrontement entre les deux équipes, qui est prévu lundi.

À Drummondville, les Foreurs de Val-d’Or ont commencé leur parcours éliminatoire en force en défaisant le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 7 à 2.

Justin Robidas a mené la charge pour les Foreurs avec un but et deux aides. C’est Justin Ducharme qui a inscrit le but gagnant en fin de première période.

Un premier gain pour les Wildcats

Dans le tournoi à la ronde opposant les équipes du Nouveau-Brunswick, les Wildcats ont signé une victoire de 4 à 2 sur les Sea Dogs de Saint John, à Moncton.

Jacob Hudson a inscrit un but et deux mentions d’aide pour l’équipe locale. C’est Alexis Daniel qui a marqué le but gagnant. Maxim Barbashev et Connor Richard ont été les autres marqueurs pour les Wildcats tandis que Riley Bezeau et Cam MacDonald ont enfilé l’aiguille pour les Sea Dogs.

Il s’agit d’une première victoire en trois matchs pour Moncton depuis le début des séries.