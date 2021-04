Un gros combat de Brady Tkachuk qui fouette les Sénateurs!

Brady Tkachuk ne recule devant rien cette saison!

L'attaquant des Sénateurs d'Ottawa a servi une solide mise en échec à l'endroit de Matthew Highmore des Canucks de Vancouver, jeudi, et a dû accepter l'invitation de Travis Hamonic à jeter les gants en première période! Tkachuk n'a pas déçu et a tout donné. Ce dernier semble d'ailleurs avoir remporté son duel face au pauvre Hamonic, qui ne savait plus où donner de la tête.

Ce combat semble avoir motivé les jeunes «Sens», qui ont ouvert la marque quelques instants plus tard et n'ont plus jamais regardé derrière. Des buts de Tim Stützle et Drake Batherson a permis à Ottawa de blanchir la formation de la Colombie-Britannique.

Cette victoire de la formation ontarienne aide les Canadiens de Montréal par la bande puisque les Canucks ont ainsi perdu un de leurs cinq matchs en main. Ils accusent un retard de 10 points sur la troupe de Dominique Ducharme et le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

Voyez tous les faits saillants dans les vidéos ci-dessous.

Sénateurs (3) c. Canucks (0)

