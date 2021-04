Tsitsipas trop fort pour Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est incliné lors des quarts de finale du tournoi sur terre battue de Barcelone, vendredi, devant le Grec Stefanos Tsitsipas.

Auger-Aliassime, 10e favori et 20e raquette mondiale, a baissé pavillon en deux manches de 6-3 et 6-3 devant Tsitsipas, deuxiême tête de série et cinquième au classement de l'ATP.

Lors du carré d'as, Tsitsipas croisera le fer avec le talentueux jeune Italien Jannik Sinner.

Plus de détails suivront.