Tyler Bertuzzi pourrait être opéré

La saison de l’attaquant des Red Wings de Detroit Tyler Bertuzzi n’aura duré que neuf matchs, puisque son entraîneur-chef Jeff Blashill a confirmé jeudi qu’il ne reviendra pas au jeu d’ici la fin de la campagne et qu’une opération n’est pas exclue pour régler le problème.

Bertuzzi est encore ennuyé avec une blessure au haut du corps; son dernier match remonte au 30 janvier. Le hockeyeur avait reçu un contrat d’un an et de 3,5 millions $ à la suite du processus d’arbitrage salarial l’année passée. Celui ayant obtenu cinq buts et deux mentions d’aide avant de tomber au combat sera de nouveau admissible à l’autonomie partielle cet été.

«C’est malheureux pour "Bert". L’important pour lui est maintenant de se rétablir d’ici le début du prochain calendrier régulier. Je sais qu’il travaillera fort avec notre personnel médical afin de se placer en bonne position», a commenté Blashill au site NHL.com.

Par ailleurs, l’infirmerie des Wings est plutôt fréquentée ces temps-ci. Ainsi, le joueur d’avant Dylan Larkin est aussi touché au haut du corps, ce qui l’a contraint à déclarer forfait pour le duel de jeudi face aux Stars de Dallas. Il est évalué quotidiennement. Le rapide patineur a totalisé 23 points cette année.

Pour leur part, Robby Fabbri et Frans Nielsen demeurent chez les éclopés. Le premier devait rater un 10e affrontement d’affilée en soirée en raison d’une blessure n’ayant pas été dévoilée. Le second manquera le reste de la saison, car il est blessé au bas du corps.