Max Domi n’a pas apprécié

La punition de l’attaquant des Blue Jackets de Columbus Max Domi est terminée, car il participera au match de jeudi contre le Lightning de Tampa Bay.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal a été retranché par son entraîneur-chef John Tortorella au cours des deux derniers matchs. Cependant, cette décision n’a pas trop amélioré les performances des Jackets, qui ont encaissé deux autres revers durant son absence. Ils se sont inclinés devant les Panthers de la Floride, 4 à 2 lundi, puis 5 à 1 le lendemain. Au classement, Columbus occupe la cave de la section Centrale avec une pauvre fiche de 15-24-9 et 39 points.

Rien n’est réjouissant pour Domi, qui a subi les foudres de Tortorella entre autres à cause de son indiscipline. Il a totalisé 28 minutes de pénalité en trois rencontres avant d’être sanctionné.

«Cela n’a pas été plaisant, c’est certain, a-t-il commenté à un journaliste responsable du site officiel de l’équipe. C’est maintenant derrière moi et je veux seulement grandir de cette expérience pour ne plus la revivre.»

La saison de Domi est pour le moins difficile. Il compte 19 points, dont sept buts, en 46 rencontres.