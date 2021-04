Tom Brady s’oppose aux nouvelles options de numéro

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady n’est pas heureux du nouveau règlement qui offre plus de latitude à certains joueurs afin de choisir un nouveau numéro.

Le pivot de la formation floridienne a utilisé son compte Instagram afin de faire connaître son point de vue.

«Bonne chance afin de bloquer les bons joueurs maintenant, a-t-il écrit. Ça va créer plusieurs mauvais jeux de football.»

Brady s’est même permis une deuxième publication, afin de réellement faire savoir son mécontentement.

«Pourquoi ne pas laisser les joueurs de ligne porter ce qu’ils veulent aussi? Pourquoi avoir des numéros? On peut juste avoir des chandails de couleur. Pourquoi ne pas tous porter le même numéro? IDIOT.»

Le nouveau règlement permettra aux joueurs de différentes positions de modifier leurs numéros lors de la saison 2021. Les nouvelles possibilités seront déterminées ainsi : de 1 à 19 pour les quarts-arrière, ainsi que les botteurs de dégagement et de précision; de 1 à 49 et de 80 à 89 pour les porteurs de ballon, les receveurs éloignés et les ailiers rapprochés; de 1 à 49 pour les demis défensifs; de 1 à 59 et de 90 à 99 pour les secondeurs; de 50 à 79 pour les joueurs de ligne offensive; de 50 à 79 et de 90 à 99 pour les joueurs de ligne défensive.