Formule E : Audi veut rebondir

Privés d’une victoire presque acquise à Rome, Lucas di Grassi et Audi se rendront en Espagne pour le premier E-Prix de Formule E de Valence avec la ferme intention de frapper un grand coup.

Le champion de la saison 2016-2017 menait la première course à Rome, le 10 avril, mais un ennui technique l’a forcé à s’arrêter avec moins de cinq minutes à écouler à la course. Un problème que di Grassi ne parvenait pas à s’expliquer après la course.

«C'était une panne mécanique [à] l'arrière, nous ne savons pas pourquoi, a dit le pilote brésilien, selon le site Motorsport. On doit fouiller pour en comprendre la source. Mais ce n'était pas un ennui logiciel, ni électrique, ni de batterie.»

«Ce sont certains composants mécaniques qui ont échoué. Ensuite, j’ai perdu la voiture. J'entendais le moteur tourner, mais la voiture n’avançait pas. Sans contact. Il n’y avait aucune raison pour que ça se produise.»

Objectif podium

En vertu d’une parité impressionnante cette année, sept équipes différentes ont monté sur le podium en quatre courses. Mais Audi ne figure pas dans cette liste et pointe au huitième rang au classement des constructeurs avec 27 points.

Le potentiel est bien présent toutefois, comme en a fait foi la performance de di Grassi à Rome avant d’être contraint à l’abandon.

«La fin de semaine à Rome a été difficile à digérer, a déclaré di Grassi. Du côté négatif, nous savons que [la voiture] peut nous mener à la victoire et c’est exactement notre objectif à chaque course. La saison est longue, aucun pilote ou écurie ne s’est échappé en tête pour le moment.»

«Nous avons clairement été déçus de ne pas gagner à Rome, mais cela ajoute du dynamisme et de la détermination pour Valence, a quant à lui fait valoir le directeur Allan McNish. Tout le monde dans notre équipe, les pilotes, les ingénieurs et les mécaniciens, est enthousiaste dans cette quête pour nos premiers trophées.»

Les deux courses de FE, les deux premières tenues en Espagne dans l’histoire de la série, auront lieu samedi et dimanche, et seront diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports.