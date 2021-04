Match complètement fou entre les Devils et les Penguins!

Que s'est-il passé à Pittsburgh?

Alors qu'ils tiraient de l'arrière 6-0 en deuxième période face aux Penguins, les Devils du New Jersey ont explosé lors du dernier vingt et ont marqué six buts en troisième!

Cette remontée complètement folle a toutefois été ruinée par Sidney Crosby, qui a marqué le septième but des siens grâce à un lancer d'une présicion chirurgicale!

Les Devils auraient probablement été en mesure de créer l'égalité si cela n'avait pas été de la bourde monumentale du gardien Scott Wedgewood, qui n'a pas été en mesure d'arrêter un faible dégagement de Brian Dumoulin!

Voyez tous les faits saillants dans les vidéos ci-dessous.

Devils (6) c. Penguins (7)

Rangers (1) c. Islanders (6)

Maple Leafs (3) c. Canucks (6)

Hurricanes (4) c. Lightning (1)

Ducks (1) c. Kings (4)

Blue Jackets (1) c. Panthers (5)

Bruins (2) c. Sabres (0)

Red Wings (2) c. Stars (5)