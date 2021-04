L’absence se prolonge pour Carter Hart

Le gardien Carter Hart a raté à nouveau l’entraînement des Flyers de Philadelphie, mercredi, en raison d’une légère entorse à un genou. Malgré tout, l’entraîneur-chef Alain Vigneault s’est fait rassurant.

«Je ne m’inquiète pas du tout, a dit le pilote des Flyers dans une entrevue rapportée par "The Philadelphia Inquirer". Ça prend juste un peu plus de temps qu’on l’anticipait au départ. Ce n’est pas sérieux. Avec un peu de chance, il sera de retour sur la glace dans les prochains jours.»

Hart s’est blessé dans la victoire de 2 à 1 en tirs de barrage des Flyers contre les Penguins de Pittsburgh, jeudi dernier.

«Il a eu un examen par résonnance magnétique et ce n’est rien de sérieux», a précisé Vigneault.

Le jeune gardien de 22 ans a tout de même raté les deux derniers matchs des siens et n’accompagnera pas les Flyers à New York, où ils affronteront les Rangers jeudi et vendredi.

Brian Elliott sera devant le filet des Flyers jeudi tandis qu’Alex Lyon devrait obtenir le départ vendredi.

Les Flyers présentent une fiche de 3-2-1 cette saison face aux Rangers, qui les ont toutefois dominés 27-16 au chapitre des buts.