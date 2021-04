Des Jets gonflés à bloc pour le sprint final

Venant de passer quatre jours sans jouer, les Jets de Winnipeg ont pu se reposer un peu en vue du sprint final dans la Ligue nationale de hockey et avec le retour au jeu du capitaine Blake Wheeler, ils seront à surveiller de près.

«Nous sentons que nous sommes une équipe de hockey plus reposée pour amorcer le dernier droit», a averti l’entraîneur-chef Paul Maurice, cité sur le site web des Jets.

La formation de Winnipeg n’est pas très loin des Maple Leafs de Toronto et du sommet de la section Nord. Les deux équipes doivent d’ailleurs s’affronter, jeudi et samedi, ce qui pourrait bouleverser le classement advenant deux victoires des Jets.

Déjà, en vue de ces matchs, Maurice a décidé de réunir à nouveau Kyle Connor, Mark Scheifele et Wheeler sur un même trio.

«J’aimerais voir la chimie revenir avec ce trio, a indiqué l’entraîneur. En pratiquant un style de jeu ressemblant à celui des éliminatoires, ils sont à leur mieux. Ils savent jouer ce style et Blake [Wheeler] est un gros morceau au cœur de tout ça.»

Bientôt contre Montréal

Wheeler, remis d’une commotion cérébrale lui ayant fait rater six matchs, a joué quelques rencontres en compagnie de Connor et de Scheifele en janvier, mais depuis, ce trio n’avait pas été formé. Les performances des autres lignes pendant l’absence de Wheeler aura visiblement fait réfléchir Maurice.

«Je veux revenir à ça et voir ce que ça peut faire, a mentionné Maurice. Je sais ce que les autres trios peuvent faire. On va donc y aller comme ça pour un certain temps contre Toronto, Edmonton et Montréal.»

Le match prévu le 30 avril, à Montréal, sera le dernier entre les Jets et le Canadien, cette saison, mais les deux équipes pourraient possiblement s’affronter en séries éliminatoires.

Au total, le club de Winnipeg n’a que 11 parties à disputer d’ici la fin de la saison régulière, dont trois particulièrement importants contre les Maple Leafs. En plus des rencontres de jeudi et samedi, les Jets et les Leafs s’affronteront le 14 mai dans ce qui doit être, normalement, le dernier match de la campagne pour chacune de ces équipes.