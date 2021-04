Luongo, DG d'Équipe Canada

L’ancien gardien Roberto Luongo agira comme directeur général de l’équipe nationale de hockey masculin en prévision du Championnat mondial de l’IIHF qui aura lieu du 21 mai au 6 juin, à Riga, en Lettonie.

Le Québécois sera appuyé par l’ex-attaquant Shane Doan et le premier vice-président des équipes nationales de Hockey Canada, Scott Salmond. Faisant déjà partie du groupe de gestion de la formation olympique en vue des Jeux de 2022, Luongo sera donc responsable de la sélection et de l’évaluation des membres du personnel et des joueurs. Il tentera de mener le Canada vers une première médaille d’or depuis 2016.

«Hockey Canada est ravie que Roberto dirige le groupe de gestion au Championnat mondial de l’IIHF cette année et de continuer de travailler avec l’ensemble du groupe de gestion de l’équipe olympique en vue des Jeux olympiques de 2022, a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de Hockey Canada, Tom Renney. Roberto, Shane et Scott ont une solide feuille de route dans la Ligue nationale et sur la scène internationale, sur la glace comme à l’extérieur. Ils se compléteront bien tout au long de nos démarches pour former une équipe qui compétitionnera pour une médaille d’or.»

Luongo fera ses débuts à un poste de gestion sur la scène internationale au Championnat mondial 2021 de l’IIHF, tandis que Doan a œuvré au sein du groupe de gestion d’Équipe Canada à la Coupe Spengler 2019, remportant le championnat. Il a aussi été consultant au Championnat mondial 2019, où l’équipe a gagné une médaille d’argent. Enfin, Salmond a récemment été nommé directeur général adjoint au sein du groupe de gestion des Jeux olympiques de 2022.

Le Canada amorcera le Championnat mondial le 21 mai contre la Lettonie. La ronde préliminaire se déroulera jusqu’au 1er juin. Le Canada a aussi rendez-vous avec l’Allemagne, les États-Unis, la Finlande, l’Italie, le Kazakhstan et la Norvège en ronde préliminaire.