Shane Pinto, le plus récent exemple d’une longue tendance

Depuis quelques années, la Ligue nationale de hockey voit de plus en plus de jeunes joueurs se joindre à une équipe et réussir à se tailler un poste au sein de celle-ci. Après un seul match au plus haut niveau, l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Shane Pinto a démontré qu’il pourrait régulièrement faire partie du groupe de D.J. Smith dans l’avenir.

Le choix de deuxième tour (32e au total) de la formation ottavienne en 2019 a peut-être obtenu à peine plus de neuf minutes de temps de jeu, samedi, contre le Canadien de Montréal, mais il s’est vu attribuer de grandes responsabilités à certains moments.

C’est d’ailleurs lui qui a remporté une mise en jeu en zone défensive, lorsqu’il restait un peu plus de quatre minutes au match. Cela a mené à son premier point dans le circuit Bettman sur le but de Nikita Zaitsev, dans un filet désert. En plus de noircir la feuille de pointage dès son premier match, Pinto a terminé la rencontre avec un pourcentage d’efficacité de 66,7 % (4 en 6) dans le cercle des mises au jeu.

«J’aurais aimé lui donner un peu plus de temps de glace, mais il a été très bon, a indiqué l’entraîneur-chef Smith aux médias, après le match. C’est dur à l’étranger, parce que je n’ai pas le dernier changement. [...] On peut voir son sens du hockey. [...] Il sait où se placer sur la patinoire et il va continuer de s’améliorer.»

Devancé par Caufield

Pinto était donc dans la formation pour le premier blanchissage de Smith en tant qu’entraîneur-chef des «Sens». Le produit de l’Université du Dakota du Nord a peaufiné son jeu dans les deux sens de la patinoire lors de sa dernière saison dans la NCAA. L’athlète de 20 ans a même été un finaliste au trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur des rangs universitaires américains, mais il a finalement été devancé par l’espoir du Canadien Cole Caufield. Pinto avait amassé 32 points en 28 matchs.

«Le groupe d’entraîneurs à [l’université] a travaillé sur certains détails de mon jeu, a dit Pinto. J’ai essayé d’élever ça au prochain niveau. C’est beaucoup en lien avec mon positionnement et j’en tire beaucoup de fierté, en espérant que je puisse continuer de le faire.»