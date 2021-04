Nick Foligno émerveillé par les Maple Leafs

La quarantaine de Nick Foligno tire à sa fin et il espère pouvoir user de son expérience pour comprendre rapidement son rôle lorsqu’il sera appelé à jouer pour les Maple Leafs de Toronto.

Acquis des Blue Jackets de Columbus à la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’athlète de 33 ans pourrait jouer jeudi face aux Jets de Winnipeg. Lors de son isolement, il a regardé les parties de son nouveau club et il a été tout simplement émerveillé.

«Ils sont amusants à regarder, a-t-il dit lors d’une entrevue avec le balado "The Chirp with Daren Millard" publié récemment. Je ne peux pas imaginer ce que ça va être de jouer pour eux. Devant les jeux qu'ils font, vous vous émerveillez, surtout en arrivant d'une équipe où ç’a été un peu difficile cette année.»

«Juste de voir ces jeux et la confiance avec laquelle ils jouent, je suis ravi de les rejoindre. Je suis heureux d'apprendre de ces gars. Il y a des gars plus âgés [que moi], ce qui n’était pas le cas depuis un moment à Columbus. Il y a tellement de raisons pour lesquelles Toronto semble un bon endroit pour moi.»

Appliquer ses propres conseils

À titre de capitaine des Blue Jackets lors des six plus récentes saisons, Foligno s’est toujours donné comme mission d’accueillir et de conseiller les joueurs qui arrivaient avec le club. Maintenant, c’est à son tour de changer d’environnement.

«Étant un vétéran, je sais ce que c'est, d'être un nouveau gars, et je sais ce que j’attends des joueurs qui arrivent dans mon équipe. Alors maintenant, je dois tenir compte du conseil que je donnerais à quelqu’un d’autre et l’appliquer à moi-même.»

«C’est ce qui m’excite. Je ne change pas qui je suis. Je n’ai pas à être la tête d’affiche, je n’ai pas à rassembler tout le monde. Je vais simplement y aller avec mon éthique de travail et ma façon de jouer.»

Foligno a totalisé sept buts et 16 points en 42 parties cette saison avec les Jackets. Il rejoindra maintenant l’équipe en tête de la section Nord en vertu d’une fiche de 28-12-5 et tentera de l’aider à se rendre le plus loin possible en séries éliminatoires. Le tout en faisant ce qu’il faut de mieux.