Les chances du CH demeurent très bonnes

En raison de ses récents insuccès, le Canadien de Montréal s’est compliqué la tâche dans sa quête d’une place en séries éliminatoires, sauf que ses chances demeurent excellentes.

En date de lundi, le site Hockey Reference estimait à 84,5 % les probabilités de voir l’équipe de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme terminer parmi les quatre premiers clubs de la section Nord et ainsi poursuivre son parcours.

Le 30 mars, la même source donnait 90,8 % des chances au Tricolore de se qualifier. Ses deux principaux rivaux dans la course au quatrième rang, soit les Canucks de Vancouver (9,6 %) et les Flames de Calgary (6,5 %) restent largement négligés, même si la formation albertaine doit accueillir le Canadien trois fois d’affilée à compter de vendredi.

Pour ce qui est du premier rang de la division canadienne, les Maple Leafs de Toronto (63,9 %) demeurent les favoris, devant les Jets de Winnipeg (23,5 %) et les Oilers d’Edmonton (12,4%). Montréal peut tout simplement oublier le sommet, comme en fait foi son faible pourcentage de 0,2 %.

L’Avalanche favorisée pour gagner la coupe, mais pas sa section

Ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, les Capitals de Washington (38,6 %) ont les meilleures chances de finir en tête de la section Est. Les Penguins de Pittsburgh (26,3 %) et les Islanders de New York (23,4 %) peuvent aussi y croire. Du côté de la Centrale, les Hurricanes de la Caroline (56,7 %) ont plus d’une chance sur deux de coiffer le Lightning de Tampa Bay (27,1 %) et les Panthers de la Floride (16,2 %) au fil d’arrivée. Dans l’Ouest, l’inactivité de l’Avalanche du Colorado pourrait jouer contre elle. Hockey Reference estime à 24,0 % ses probabilités de conclure en tête, comparativement à 71,8 % pour les Golden Knights de Vegas.

En revanche, la formation de Denver est légèrement plus favorisée que les Knights en ce qui concerne l’obtention de la coupe Stanley. L’Avalanche a le plus de chances (12,5 %) parmi tous les clubs de la ligue et devance Vegas (11,1 %) par peu. La Caroline (9,9 %), Tampa Bay (9,2 %), Pittsburgh (8,5 %) et Toronto (8,1 %) figurent aussi au nombre des formations aux probabilités les plus intéressantes, loin devant Montréal (2,4 %).