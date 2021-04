Les Canadiens sont «dans le gros trouble»

Les Canadiens de Montréal sont «dans le gros trouble», a prévenu Jean-Charles Lajoie.

L’animateur de la quotidienne JiC a identifié lundi un problème qui persiste au sein de l’équipe et qui devient de plus en plus alarmant.

• À lire aussi: CH-Oilers : les coéquipiers de Draisaitl l'écouteront-ils?

• À lire aussi: Domi encore dans les mauvaises grâces de Tortorella

Les schémas proposés par l’entraîneur-chef par intérim du CH, Dominique Ducharme, ne sont pas adaptés aux forces et faiblesses de trois piliers de sa brigade défensive.

«Les demandes de Ducharme appellent à la mobilité, à la créativité et à la rapidité, a expliqué Jean-Charles. On demande une transition rapide, un "jump" des défenseurs pour appuyer l’attaque, créer une deuxième vague, créer un surnombre.

«Mais pour appliquer tout ça à partir de la base, donc à 200 pieds du filet dans lequel tu dois marquer, on trouve des gars comme Weber, Chiarot et même Edmundson [malgré ses précieux services], qui représentent un mauvais casting compte tenu des schémas qui leur sont demandés.»

Voilà un chantier des plus importants au beau milieu de la saison...

«C’est un problème simple, mais en même temps, c’est un problème immense qui m’apparaît être un problème culturel et un problème profond», a regretté Jean-Charles Lajoie.

Voyez son édito complet dans la vidéo ci-dessus.