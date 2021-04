Un fantastique record sera battu samedi par Marleau

L’attaquant des Sharks de San Jose Patrick Marleau est sur le point d’abattre un record de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui appartient à Gordie Howe: celui du plus grand nombre de parties jouées en saison régulière.

En disputant son 1767e match en carrière, samedi soir contre le Wild du Minnesota, Marleau rejoindra Howe au premier rang du circuit Bettman à ce chapitre. Il devrait passer devant la légende des Red Wings de Detroit lundi, quand la formation californienne sera de passage à Vegas, pour y affronter les Golden Knights.

«Ce n’est pas un emploi quand c’est quelque chose que tu aimes et que tu peux le faire à tous les jours», de dire Marleau, humblement, au site NHL.com, jeudi.

Dès ses débuts, l’athlète de 41 ans était promis à un bel avenir, lui qui avait été sélectionné en première ronde (2e au total) du repêchage de 1997 par les Sharks, tout juste derrière Joe Thornton, à qui il a uni ses efforts quelques années après.

«Je ne pouvais pas croire la situation dans laquelle j’étais, s’est-il remémoré. Je venais de finir l’école, je venais de finir mon hockey junior, j’arrive au camp d’entraînement, sachant que ce serait ça ma vie.»

Malgré son âge, Marleau ne se sent pas prêt à accrocher ses patins, lui dont le contrat vient à échéance à la fin de la présente campagne. Le natif de Swift Current, en Saskatchewan, qui a amassé 1196 points en 1766 matchs, souhaite toujours soulever la coupe Stanley, lui qui n’a pas eu ce privilège.

«Je me sens toujours bien. J’aimerais jouer aussi longtemps que je le peux, aussi longtemps que ma famille est prête à me supporter, me voir partir sur la route et m’accueillir à mon retour à la maison, de réitérer Marleau. Nous allons essayer de continuer aussi longtemps que possible.»

L’admiration de ses rivaux

Le fait d’armes réalisé par Marleau n’est pas passé inaperçu partout à travers la LNH.

«C’est beaucoup de matchs de hockey. Je le sais parce que j’ai joué 23 ans», de dire l’ancien des Whalers de Hartford, des Penguins de Pittsburgh, des Hurricanes de la Caroline et des Maple Leafs de Toronto, Ron Francis, aujourd’hui directeur général du Kraken de Seattle.

Francis (1731 matchs) et Marleau, tout comme Howe, font partie d’un groupe de cinq joueurs qui ont joué plus de 1700 matchs dans la LNH, en compagnie de Mark Messier (1756) et Jaromir Jagr (1733).

«C’est bien de le voir encore jouer, et à certaines occasions, peut-être qu’on croyait quelques records inatteignables, mais il est en voie de le faire. C’est excitant, a ajouté Francis. C’est bon pour notre sport.»

Dans les derniers jours, à quelques matchs du record, Marleau a profité du moment pour aller voir certains visages familiers dans les autres équipes afin de les remercier, eux qui ont aussi pu féliciter le patineur des Sharks.

Ainsi, Marleau a été aperçu en train de serrer la main de Todd McLellan, l’entraîneur-chef des Kings de Los Angeles, qui a aussi occupé ces fonctions durant sept saisons avec les Sharks. Il a fait de même avec l’entraîneur-adjoint Marco Sturm, qui a amorcé sa carrière de joueur en même temps que Marleau, avec les «Requins». Anze Kopitar a aussi serré la pince du quadragénaire, eux qui se sont affrontés à de nombreuses reprises.

Marleau a répété l’exercice peu après, lors d’une mini-série de deux matchs contre les Ducks d’Anaheim. Il a été voir deux adversaires de longue date, soit l’attaquant Ryan Getzlaf et le gardien Ryan Miller.

«Je ne prends pas ça à la légère, a raconté Marleau. Ça signifie beaucoup pour moi. Ce sont seulement des petits moments après le match, mais il y a beaucoup d’histoires que je chéris derrière ces poignées de main.»