Taylor Hall se plait à Boston

Le changement d’air semble avoir fait le plus grand bien à Taylor Hall. À son troisième match avec les Bruins, l’attaquant a inscrit un deuxième but dans son nouvel uniforme, aidant les siens à vaincre les Islanders de New York 3 à 0, vendredi à Boston.

À peine 47 secondes après le début du deuxième tiers, Hall a redirigé une passe de David Krejci derrière le gardien Ilya Sorokin.

Le patineur de 29 ans a maintenant quatre buts cette année. Il en avait aussi inscrit deux avec les Sabres de Buffalo, mais en 37 rencontres, soit 34 de plus qu’avec la formation du Massachusetts.

Autre nouveau venu chez les Bruins, Curtis Lazar a marqué son premier filet avec l’équipe, dans un filet désert.

Acquis la veille de la date limite des transactions, le défenseur Mike Reilly, tout comme Hall, a obtenu son deuxième point avec sa nouvelle équipe, lorsqu’il s’est fait complice de la réussite de David Pastrnak, alors qu’il restait trois secondes au premier vingt.

Le gardien Jeremy Swayman a signé son premier blanchissage en carrière grâce à une performance de 25 arrêts.

Un début de période fructueux pour le Wild

Au Minnesota, le Wild a inscrit deux buts dans un intervalle de 65 secondes au début de la deuxième période de leur match contre les Sharks de San Jose, en route vers un gain de 3 à 2.

À égalité 1 à 1 après 20 minutes, l’équipe locale a touché la cible grâce à Mats Zuccarello, seulement 2 min 15 s après le début du second vingt. Zach Parise en a ajouté un autre un peu plus d’une minute après.

Nick Bonino a été l’autre marqueur du Wild, tandis que Tomas Hertl et Evander Kane, en désavantage numérique, ont assuré la réplique des Sharks.

Cam Talbot a repoussé 20 rondelles dans la victoire, tandis que Martin Jones a cédé trois fois sur 18 lancers dans le camp adverse.