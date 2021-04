Igor Shesterkin bat encore les Devils

Après avoir blanchi les Devils deux fois coup sur coup plus tôt cette semaine, le gardien Igor Shesterkin n’a pu jouer ce tour une troisième fois à la formation du New Jersey, mais il a néanmoins aidé les Rangers de New York à l’emporter par le pointage de 6 à 3, samedi après-midi, au Madison Square Garden.

Michael McLeod a été le premier à déjouer Shesterkin, dans la seconde moitié de la deuxième période, alors que les Rangers menaient déjà 4 à 0. Le défenseur P.K. Subban, qui a plus tard inscrit son cinquième but de la saison, avait mis la table pour le but de McLeod en redirigeant la rondelle dans la circulation.

Yegor Sharangovich, qui a aussi terminé la rencontre avec un but et une mention d’aide, a été l’autre buteur des Devils.

Tour du chapeau pour Buchnevich

Dans le camp des Rangers, qui ont scellé l’issue du match avec deux buts dans un filet désert, Pavel Buchnevich a réussi un tour du chapeau tandis que le Russe Artemi Panarin a bouclé le match avec un but et trois mentions d’aide.

Shesterkin a réalisé 30 arrêts dans cette victoire tandis que le gardien des Devils Aaron Dell a repoussé 24 des 28 tirs dirigés vers lui.