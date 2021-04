Alex Ovechkin à un but de Marcel Dionne

Le Russe Alex Ovechkin a inscrit deux buts dans la victoire de 6 à 3 des Capitals de Washington face aux Flyers, samedi après-midi, à Philadelphie. Il n’est maintenant plus qu’à une réussite de rejoindre le Québécois Marcel Dionne au cinquième rang du classement des meilleurs marqueurs dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

Le capitaine des Capitals a touché la cible deux fois en avantage numérique contre les Flyers pour porter son total en carrière à 730 buts. Depuis le début de la saison, il en compte 24.

Ovechkin a également obtenu une mention d’aide sur le filet de Dmitry Orlov. Evgeny Kuznetsov, Conor Sheary et Anthony Mantha (filet désert) ont été les autres marqueurs pour les Capitals. Pour Mantha, il s’agit d’un troisième but en autant de parties depuis que les Red Wings de Detroit l’ont envoyé à Washington à la date limite des échanges.

«Nous avons joué un match solide, a dit l’entraineur-chef des Capitals Peter Laviolette selon LNH.com. C’était très bien dès le départ et je crois que tout le monde a bien fait. On patine et on compétitionne avec plus d’intensité, et notre exécution est meilleure.»

Chez les Flyers, Ivan Provorov, James van Riemsdyk et Wade Allison ont secoué les cordages.

Ilya Samsonov a réalisé 22 arrêts devant la cage des visiteurs tandis qu’Alex Lyon a cédé cinq fois sur 40 lancers devant le filet de l’équipe locale. Le jeune gardien des Flyers Carter Hart a été laissé de côté en raison d'une blessure.

«Nous avons mis Alex dans une position difficile, a indiqué le pilote des Flyers Alain Vigneault. Nous n’avons pas bien joué devant lui. Évidemment, ils forment une bonne équipe et ils peuvent faire beaucoup de jeux, mais nous avons passé beaucoup trop de temps en zone défensive.»

Les Capitals comptent maintenant cinq victoires en six matchs cette saison face aux Flyers.