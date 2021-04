Une conversation que Sutter n'a pas appréciée

Le gardien des Flames de Calgary Louis Domingue a parlé avec l'attaquant des Maple Leafs de Toronto Wayne Simmonds pendant la période d'échauffement, mardi soir, mais le Québécois a appris par la suite que c'est quelque chose que l'entraîneur Darryl Sutter n'apprécie guère.

«J'ai joué avec Wayne au New Jersey, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, c'est un gars que j'appréciais beaucoup, mais j'ai appris à mes dépens que Darryl n'aime pas que ses joueurs parlent à d'autres joueurs pendant le warmup, donc ç'a été noté après le match», a dit Domingue sourire en coin, jeudi soir, en entrevue à l'émission JiC.

«J'ai appris des autres joueurs que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire. Sutter est old school et c'est ce que j'aime de lui. Il a sa façon de faire, il demande des choses différentes des autres entraîneurs, mais c'est ce qui fait de lui un entraîneur particulier et c'est ce qui fait son succès. Il a beaucoup de respect de tous les joueurs dans le vestiaire.»

Quatre matchs cruciaux

Mercredi, les Flames ont battu les Canadiens de Montréal pour la quatrième fois de suite et ils les affronteront quatre autres fois d'ici deux semaines.

Selon Domingue, la formation albertaine sait très bien qu'elle ne peut pas perdre ces rencontres si elle veut participer aux séries éliminatoires et c'est ce qui motive les troupes.

«On joue une série de cinq matchs contre les Canadiens et on veut en sortir gagnants, a-t-il dit. Le match le plus important est le prochain (samedi) puisque c'est ce qui va mettre la table pour le reste de la saison.

«C'est motivant parce qu'on sent encore qu'on a une chance puisque nous avons encore ces quatre matchs face au CH. La balle est dans notre camp. Si on gagne ces matchs-là, on ne sait jamais ce qui peut arriver.»

Voyez l'entrevue complète de Louis Domingue dans la vidéo ci-dessus.