Dominique Ducharme n’a pas apprécié ce qu’il a vu de son équipe, mercredi, face aux Flames de Calgary et on peut le comprendre, car plusieurs joueurs des Canadiens n’ont pas offert suffisamment d’effort pendant que leur avance au quatrième rang du classement Nord fond comme neige au soleil.

«Il y a trop de joueurs sur le pilote automatique alors qu’ils ne devraient pas l’être», a déploré Louis Jean, jeudi, à JiC sur les ondes de TVA Sports.

«Il va falloir qu’on commence à sortir le nanane et qu’on donne du temps de glace aux joueurs qui sont prêts à faire le travail tout le temps.»

L’absence de Brendan Gallagher y est-elle pour quelque chose? Il ne s’agit pas là d’un prétexte, puisque le CH dispose d’une profondeur idéale pour combler sa perte, notamment avec l’ajout de Corey Perry.

En ce qui est du capitaine, là aussi il y a matière à inquiétude. Shea Weber n’est plus que l’ombre de lui-même depuis un certain temps et dans son cas, la confiance pourrait peser lourd dans la balance.

«Ceux qui pensent que c’est parce qu’il n’est plus capable d’avancer, ce n’est pas ça, croit Louis Jean. Comment veux-tu te lever et défier tes coéquipiers dans le vestiaire quand t’as toi-même une confiance ébranlée?

«Moi ce que je vois, c’est un capitaine qui joue avec un manque de confiance. Si Carey Price a un manque de confiance, l’équipe en ressentira l’impact. Si Weber n’a pas de confiance, ç’a un impact sur le reste de l’équipe et ça fait boule de neige.»

