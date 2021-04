L’intelligence d’Artemi Panarin fait la différence

L’attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin connaît une autre saison productive en offensive malgré les succès mitigés des siens et son entraîneur-chef David Quinn ne craindra pas de l’utiliser à profusion, peu importe ses partenaires de trio, d’ici la fin du calendrier régulier.

Avant la visite des Devils du New Jersey au Madison Square Garden, jeudi soir, le Russe de 29 ans affichait au compteur 43 points en 31 rencontres. D’ailleurs, celui en étant à une deuxième campagne chez les Blueshirts a amassé 138 points à ses 100 premiers matchs avec l’équipe, surpassant ainsi la marque de Mark Messier.

Évoluant à l’aile gauche au sein d’une ligne pivotée par Ryan Strome et complétée par Colin Blackwell, l’ancien des Blackhawks de Chicago et des Blue Jackets de Columbus constitue l’une des clés de Quinn, qui en aura bien besoin. Les Rangers demeurent au cinquième rang de la section Est et accusent un retard de quatre points sur les Bruins de Boston, détenteurs de la dernière place donnant accès aux séries.

Toutefois, avec un hockeyeur du calibre de Panarin, qui a accumulé 95 points en 2019-2020, tous les espoirs sont permis.

«C’est un joueur spécial. Tout le monde le voit à l’œuvre et dans les moments importants, il effectue les gros jeux. Il n’y a pas beaucoup de gars dans cette ligue pouvant accomplir ce qu’il fait. Et son quotient intellectuel du hockey est incroyable. Il a vraiment d’excellentes habiletés, c’est un sujet que j’évoque souvent avec lui. Les gens ne réalisent pas à quel point il est bon», a déclaré le pilote au quotidien «New York Post».

Avec un autre joueur de centre?

Même s’il se trouve en compagnie de Strome, l’ailier pourrait bien avoir un autre joueur de centre éventuellement. Rappelant que Panarin a touché la cible en acceptant une passe de Filip Chytil durant un changement de trio, mardi face aux Devils, le journal new-yorkais évoque la possibilité que les deux hommes patinent ensemble d’ici la fin de la saison.

Actuellement, Chytil est au centre de la ligne d’Alexis Lafrenière et de Kaapo Kakko. Néanmoins, son potentiel pourrait être exploité davantage avec le très prolifique Panarin à ses côtés. Choix de premier tour, le 21e en tout, des Rangers en 2017, Chytil a obtenu sept buts et neuf aides pour 16 points en 28 duels cette année. Il en compte 65 en 172 affrontements depuis ses débuts dans la Ligue nationale.