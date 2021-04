Les Twins renouent avec la victoire

Un simple productif de Max Kepler en fin de neuvième manche a permis aux Twins du Minnesota de mettre un terme à une série de cinq défaites en l’emportant par la marque de 4 à 3 devant les Red Sox de Boston, jeudi après-midi, à Minneapolis.

L’équipe locale s’était dotée d’une avance de 3 à 0 grâce à un simple de deux points de Luis Arraez et d’un circuit de Miguel Solo. Leur lanceur partant Michael Pineda n’a alloué que deux coups sûrs et un but sur balles en sept manches sur la butte.

Les choses se sont compliquées en huitième manche, alors qu’Alex Verdugo a frappé un triple de trois points aux dépens de Taylor Rogers, venu en relève à Hansel Robles.

Kepler a finalement dénoué l’impasse pour procurer un sixième gain aux Twins cette saison.

La victoire a été portée à la fiche d’Alex Colomé (1-1) tandis qu’Adam Ottavino (1-1) a encaissé le revers.

Les Indians répliquent

À Chicago, les Indians de Cleveland ont rebondi après avoir subi un match sans point ni coup sûr la veille face à Carlos Rodon et aux White Sox en s’imposant par la marque 4 à 2.

Le match a débuté dans le tumulte alors que les bancs des deux équipes se sont vidés en première manche lorsque Adam Eaton a été retiré au deuxième coussin. Le joueur d’arrêt-court des Indians Andrés Giménez a semblé nuire à Eaton dans sa course, ce qui a soulevé la colère du joueur des White Sox. Rapidement, tous les joueurs ont convergé vers le deuxième but.

Yoan Moncada a toutefois permis aux visiteurs de prendre les devants 1 à 0 dans cette manche grâce à un simple.

Jose Ramirez a finalement répliqué pour les Indians en sixième manche avec un circuit de deux points. Andres Gimenez a produit le point gagnant en septième en se commettant dans un optionnel.

Aaron Civale (3-0) a été le lanceur gagnant et Emmanuel Clase a signé le sauvetage.