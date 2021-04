«J’aurai plus de liberté» -Mete

Dimanche matin, Marc Bergevin est descendu au niveau de la glace, à Brossard, pour prévenir Victor Mete que son nom figurerait au ballottage à midi. Le lendemain, le DG des Canadiens de Montréal a annoncé au défenseur de 22 ans qu’il faisait désormais partie des Sénateurs d’Ottawa.

Joint par TVA Sports deux heures plus tard, le désormais ancien joueur du Tricolore entend s’épanouir dans la capitale fédérale, où la pression sera moins élevée en vue des éliminatoires.

«Ils ne sont pas dans le portrait des séries, donc je pense que j’aurai plus de liberté pour exercer mon style et m’imposer (dans la brigade défensive), a-t-il laissé entendre pendant l’émission spéciale sur la date limite des transactions.

«Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, mais j’entends saisir l’occasion qui s’offre à moi.»

Laissé de côté plus souvent qu’à son tour, cette saison, après avoir évolué au sein du top 4 l’an dernier, Mete croit qu’il a le profil idéal pour les Sénateurs, qui ont envoyé Mike Reilly aux Bruins de Boston, dimanche soir.

«C’est une jeune équipe et je crois je que cadre bien dans leur formation, dit-il. J’ai parlé à Pierre (Dorion )et DJ (Smith). Ils m’ont dit de m’amener et j’espère jouer dès ce soir, dépendamment de l’heure à laquelle j’arriverai. Ça ne devrait pas être un problème.»

C’est donc un nouveau départ pour Mete, après 185 matchs disputés sur quatre ans depuis que le CH en a fait le 100e choix au total en 2016. Il avoue ne pas quitter la métropole québécoise sans éprouver un certain chagrin.

«Je suis certainement triste de quitter Montréal. Je me suis fait plusieurs amis et ce fut une grande partie de ma vie, admet-il. Les partisans étaient incroyables à tous nos matchs au Centre Bell. La ville en soi est extraordinaire et de jouer pour une équipe avec autant d’histoire, parmi les six originales, c’est un honneur spécial.

«Ça me servira pour le reste de ma carrière.»

Mete n’a pas tari d’éloges à l’endroit de deux de ses mentors à Montréal.

«En arrivant à Montréal à 18 ans, j’ai appris beaucoup de Shea Weber, qui m’a pris sous son aile à ma première année. Le type de personne qu’il est en dit beaucoup. Jeff Petry aussi. Ces deux vétérans sont des modèles pour tous ceux qui jouent avec eux.

«Tu peux apprendre beaucoup de ces gars. J’ai beaucoup appris d’eux tant sur la glace qu’à l’extérieur.»

Enfin, si certains croient que le CH en arrache en vue des séries, à la suite de trois défaites d’affilée, Mete croit que cela n’est aucunement représentatif des dommages que son ancienne organisation pourrait faire en séries.

«Ils ont sans doute ce qu’il faut pour dominer en séries. Ils sont forts à l’attaque et en défense. Il faut garder ça simple et rester à la base. Ils seront difficiles à affronter en éliminatoires et je ne pense pas que les équipes voudront jouer contre eux!»