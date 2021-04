«On a tous hâte de commencer» - Nancy

La saison du club de Foot Montréal s'amorcera samedi face au Toronto FC et selon l'entraîneur-chef Wilfried Nancy, il est temps que ça commence!

Cette rencontre sera d'ailleurs diffusée sur nos ondes à compter de 14h.

«Même si on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner, c'est quand même long, on a tous hâte de commencer», a-t-il dit mercredi lors de l'émission JiC.

Le onze montréalais a fait plusieurs changements au cours de la saison morte et la mission de Nancy est de former un groupe uni.

«On a eu un meeting hier [mardi] pour parler de la façon dont je veux que l'équipe fonctionne ensemble, a-t-il expliqué. Il y a quelques joueurs plus âgés et quelques-uns plus jeunes, mais l'idée c'est d'avoir la même vision et d'être sur les mêmes objectifs.

«Bien sûr, il faut gagner des matchs, mais surtout progresser. Les joueurs sont à l'écoute, il y a une bonne dynamique en ce moment. Il y a une bonne compétition entre les joueurs.»

Nancy n'a cependant pas voulu dévoiler qui sera le capitaine de cette formation comptant sur plusieurs nouveaux venus.

«Il reste encore deux ou trois jours à attendre et vous verrez tout ça!», a-t-il dit, sourire en coin.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.